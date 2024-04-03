Алексей Текслер прокомментировал появление на улицах Челябинска автобусов-гармошек

— На мой взгляд, незаслуженно. «Гармошки» эффективны в крупных городах и в пиковые нагрузки, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому виду транспорта, — прокомментировал глава региона. — Закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные.