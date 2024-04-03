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Алексей Текслер прокомментировал появление на улицах Челябинска автобусов-гармошек

Автопарк Челябинской агломерации пополнился новыми автобусами особо большого класса, которые вчера оценил губернатор региона Алексей Текслер. Он также прокомментировал их необходимость и планы обновления транспорта на этот год.

Источник: соцсети

«Гармошки» в виде троллейбусов и автобусов, как вспомнил Алексей Текслер, раньше были очень популярны в Челябинске. Но по какой-то причине постепенно исчезли.

— На мой взгляд, незаслуженно. «Гармошки» эффективны в крупных городах и в пиковые нагрузки, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому виду транспорта, — прокомментировал глава региона. — Закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные.

Накануне в областном центре появились ещё десять новых «гармошек», которые вышли на самые загруженные автобусные маршруты — № 4 и 64. Как отметил губернатор, транспорт экологичный, так как работает на газомоторном топливе, и имеет всё необходимое оснащение — кондиционеры, безналичная оплата, Wi-Fi, USB-зарядки. Алексей Текслер уверен, что качество работы на маршрутах вырастет.

— В этом году продолжаем активное обновление общественного транспорта и в других муниципалитетах области, — добавил губернатор. — Это важное направление нашей работы.

Напомним, что четыре таких автобуса уже вышли на маршрут № 64 в конце марта.