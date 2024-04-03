Суд обязал строительную компанию из Братска устранить дефекты в сквере, который она построила почти 4 года назад

В суд с иском обратилось муниципальное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» («ДКСР»). Оно выступало заказчиком работ по благоустройству. В решении суда говорится, что подрядная организация «Сберидом», которая была исполнителем муниципального контракта, должна устранить трещины и просадки тротуарной плитки, а также просадки на асфальтобетонном покрытии в разных частях сквера. На всё компании даётся месяц после вступления решения суда в законную силу. Этого пока не произошло — решение суда может быть обжаловано.
Благоустройство общественной территории между улицами Иванова и Зверева в 5А микрорайоне Энергетика проводили в 2020 году. Здесь появились дорожки из тротуарной плитки, детские и спортивная площадки, освещение и так далее. Ранее на месте сквера был пустырь.
В середине марта Арбитражный суд Иркутской области вынес решение по ещё одному иску к компании «Сберидом». Фирму обязали устранить дефекты на скейт-площадке в жилом районе Гидростроитель. Работы также выполнялись по контракту с властями города.