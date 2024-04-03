Суд обязал строительную компанию из Братска устранить дефекты в сквере, который она построила почти 4 года назад

В суд с иском обратилось муниципальное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» («ДКСР»). Оно выступало заказчиком работ по благоустройству. В решении суда говорится, что подрядная организация «Сберидом», которая была исполнителем муниципального контракта, должна устранить трещины и просадки тротуарной плитки, а также просадки на асфальтобетонном покрытии в разных частях сквера. На всё компании даётся месяц после вступления решения суда в законную силу. Этого пока не произошло — решение суда может быть обжаловано.