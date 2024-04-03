В селах края появятся быстровозводимые отделения Почты

Модульные почтовые отделения появятся в сёлах Межово, Качулька, Новотроицкое, Светлолобово, Малый Имыш и в п. Кулаково. Они обеспечат жителям полный перечень услуг: приём и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и приём платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и Интернет. Для этого отделения оснащены кассовыми терминалами, компьютерами с выходом в сеть Интернет, а также вспомогательной оргтехникой. В зависимости от территории обслуживания и численности жителей размер модульных строений может варьироваться — 25 кв. м или 42 кв. м.