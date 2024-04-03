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В Уфе для муниципальных нужд изымут аварийные дома в историческом центре

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликовало решения об изъятии для муниципальных нужд домов и земельных участков под ними по адресам: ул. Октябрьской революции, 22 и ул. Зенцова, 81а, корпус 16. Оба здания являются аварийными.

Как отмечается в документе, одноэтажный дом по ул. Октябрьской революции, 22 подлежит реконструкции. По данным ГИС ЖКХ, он построен в 1917 году, здесь 2 жилых помещения. Двухэтажный дом по ул. Зенцова, 1947 года постройки, подлежит сносу. Собственники помещений получат возмещение, а нанимателям предоставят другую благоустроенную жилплощадь.

Ранее «Башинформ» рассказывал о разработке проекта планировки и межевания территории у парка «Кашкадан» в Сипайлово, где может появиться общественно-деловая зона.

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