В Уфе для муниципальных нужд изымут аварийные дома в историческом центре

Как отмечается в документе, одноэтажный дом по ул. Октябрьской революции, 22 подлежит реконструкции. По данным ГИС ЖКХ, он построен в 1917 году, здесь 2 жилых помещения. Двухэтажный дом по ул. Зенцова, 1947 года постройки, подлежит сносу. Собственники помещений получат возмещение, а нанимателям предоставят другую благоустроенную жилплощадь.