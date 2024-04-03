Новое производство, поддержанное ФРП, заработало в Иркутске

Цех по производству лакокрасочных материалов, осенью 2023 года получивший финансовую поддержку от регионального Фонда развития промышленности, запущен в эксплуатацию. Компания «Со-единение» начала выпуск красок, пропиток, эмалей, грунтов, жидкой резины под брендом «Цветная капля». Технологии, как и оборудование, приобретённое благодаря господдержке, — современные, поэтому производство с полным правом может именоваться импортозамещающим. И способно заменить когда-то популярные у россиян зарубежные марки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Оборудование, покупку которого профинансировал Фонд развития промышленности, способно выдавать до 10 тонн готовой продукции в сутки. И на неё уже есть свидетельства о государственной регистрации. Считаю, очень важно, что производители, решающие вопросы импортозамещения, получают поддержку правительства региона», — говорит Руслан Ситников.
«Для нас при реализации проекта были важны сроки: нам было важно запустить процесс как можно быстрее, чтобы не растягивать срок окупаемости проекта. Для этого мы выбрали производственные линии, которые поставляются в сборе и уже адаптированы под производство продукции. Это позволило сэкономить время на сборке. В свою очередь, Фонд развития промышленности региона оперативно помог нам оформить документы, принял их, рассмотрел и — главное — одобрил. Полгода на запуск такого проекта — это немного, мы рады, что в регионе есть такие организации и партнёры, которые действительно нацелены на результат», — объяснила генеральный директор компании Лариса Краснова.
Общая инвестиционная стоимость проекта составила 11,5 млн, из них 5,5 млн предоставил Фонд развития промышленности. Заём предоставлен на 5 лет; первые 3 года процентная ставка составит 1%, в последние 2 года — 3% годовых.
«Планируется, что за 5 лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 млн кг готовой продукции. Налоговые отчисления от проекта в бюджеты всех уровней превысят объём займа более чем в семь раз. А в первые два года его реализации будут созданы 19 новых рабочих мест», — рассказывает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.
Актуальную информацию о государственной поддержке Фонда развития промышленности можно узнать в телеграм-канале (18+) и ВК-аккаунте (12+) Фонда развития промышленности Иркутской области.