Новое производство, поддержанное ФРП, заработало в Иркутске

«Для нас при реализации проекта были важны сроки: нам было важно запустить процесс как можно быстрее, чтобы не растягивать срок окупаемости проекта. Для этого мы выбрали производственные линии, которые поставляются в сборе и уже адаптированы под производство продукции. Это позволило сэкономить время на сборке. В свою очередь, Фонд развития промышленности региона оперативно помог нам оформить документы, принял их, рассмотрел и — главное — одобрил. Полгода на запуск такого проекта — это немного, мы рады, что в регионе есть такие организации и партнёры, которые действительно нацелены на результат», — объяснила генеральный директор компании Лариса Краснова.