В Красноярске земли рынков на улице Шахтёров продают за 267 млн рублей

В Красноярске выставили на продажу территории рынков «Луч» и «Южный». Распоряжение появилось на сайте мэрии.
Это будет уже третья попытка передать участок площадью 18 га застройщикам. На этот раз землю продают за 267 млн рублей, что в 26 раз больше, чем ранее. Тогда она выставлялась за 10 млн рублей.
Первый аукцион был отменён по требованию ФАС из-за того, что собственников не предупредили. Второй раз — по требованию депутатов горсовета. Третьи торги были отменены по требованию прокуратуры.
Дата новых торгов пока не объявлена.
Ранее сообщалось о том, что под Красноярском бывший завод ферросплавов продали за полмиллиарда рублей.