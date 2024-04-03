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В Красноярске земли рынков на улице Шахтёров продают за 267 млн рублей

Это будет уже третья попытка передать участок площадью 18 га застройщикам.

Источник: Reuters

В Красноярске выставили на продажу территории рынков «Луч» и «Южный». Распоряжение появилось на сайте мэрии.

Это будет уже третья попытка передать участок площадью 18 га застройщикам. На этот раз землю продают за 267 млн рублей, что в 26 раз больше, чем ранее. Тогда она выставлялась за 10 млн рублей.

Первый аукцион был отменён по требованию ФАС из-за того, что собственников не предупредили. Второй раз — по требованию депутатов горсовета. Третьи торги были отменены по требованию прокуратуры.

Дата новых торгов пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что под Красноярском бывший завод ферросплавов продали за полмиллиарда рублей.

недвижимость