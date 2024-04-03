В Екатеринбурге на Хохрякова снесли киоск с шаурмой после жалоб элитного ЖК

По словам Дмитрия Чукреева, точка общепита появилась в марте 2022 года, ее установили в 2 м от многоквартирного дома без согласия жильцов. Он отметил, что решение суда о демонтаже объекта вступило в силу в ноябре 2023 года, но он продолжал работать.