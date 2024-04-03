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В Екатеринбурге на Хохрякова снесли киоск с шаурмой после жалоб элитного ЖК

В Екатеринбурге снесли точку продажи шаурмы возле клубного дома «Тихвин» и ЖК «Аквамарин». Как сообщил в своем Telegram-канале координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, жители домов много раз жаловались на этот объект.

По словам Дмитрия Чукреева, точка общепита появилась в марте 2022 года, ее установили в 2 м от многоквартирного дома без согласия жильцов. Он отметил, что решение суда о демонтаже объекта вступило в силу в ноябре 2023 года, но он продолжал работать.

Отмечается, что в июне 2022 года управляющая компания (УК) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием демонтировать ларек. В июле 2023 года суд потребовал освободить самовольно используемый земельный участок, демонтировав объект. «Решение вступило в силу в ноябре, но коммерсанты не торопились его сносить», — рассказал господин Чукреев. Во вторник, 2 апреля, представители общественной палаты и УК разобрали павильон.