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Миллиардеры Юга России по версии Forbes: кто и на каком месте оказался

КРАСНОДАР, 3 апреля, ФедералПресс. Forbes составил традиционный рейтинг миллиардеров за 2023 год. «ФедералПресс» собрал из рейтинга представителей Юга России.

«В рейтинге собраны 110 миллиардеров Юга России», — заявляют аналитики Forbes.

13-е место в рейтинге занимает дагестанский бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние оценивается в 10 500 млн долларов. До 2022 года семье Керимовым принадлежало 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».

37-е место занял краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий. Его состояние оценивается в 3200 млн долларов. Является основателем ОАО «Магнит» и владельцем футбольного клуба «Краснодар».

54-е место занял краснодарский бизнесмен Олег Дерипаска. Его состояние составляет 2500 млн долларов. Дерипаска является председателем попечительского совета «Вольное дело».

Накануне «ФедералПресс» писал, что Сергей Галицкий приобрел маслозавод на Кубани.

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