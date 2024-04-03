Миллиардеры Юга России по версии Forbes: кто и на каком месте оказался

«В рейтинге собраны 110 миллиардеров Юга России», — заявляют аналитики Forbes.
13-е место в рейтинге занимает дагестанский бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние оценивается в 10 500 млн долларов. До 2022 года семье Керимовым принадлежало 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».
37-е место занял краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий. Его состояние оценивается в 3200 млн долларов. Является основателем ОАО «Магнит» и владельцем футбольного клуба «Краснодар».
54-е место занял краснодарский бизнесмен Олег Дерипаска. Его состояние составляет 2500 млн долларов. Дерипаска является председателем попечительского совета «Вольное дело».
Накануне «ФедералПресс» писал, что Сергей Галицкий приобрел маслозавод на Кубани.