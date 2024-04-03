Пермяки стали реже покупать большие квартиры

Лоты площадью 70−80 кв. м занимают всего 2,1% в структуре сделок и 9,9% предложения.
По информации сервиса, в квартирах крупного метража предложение чаще всего опережает спрос. Варианты площадью 60−70 кв. м занимают 15,6% в структуре сделок и 16,5% в структуре экспозиции. Сильнее всего видна разница в сегменте 70−80 кв. м: 2,1% сделок и 9,9% предложения. Квартиры размером 80−90 кв. м занимают 2,5% предложения, в сделках — 2,6%. А на лоты в сегменте более 90 кв. м приходится всего 2,3% спроса и 4,5% предложения.
Снижение спроса на крупнометражные квартиры объяснили повышением первоначального взноса по ипотеке. По словам главы центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, программы льготного ипотечного кредитования заставляют пермяков выбирать прежде всего небольшие квартиры — до 7 млн руб.
«Со второй половины 2023 года на рынке первичной недвижимости растет доля инвестиционных сделок, в рамках которых приобретают главным образом недорогие лоты с целью последующей перепродажи или сдачи в аренду», — отметила аналитик.
В аналитическом центре добавили, что в феврале 2024 года чаще всего пермяки покупали квартиры площадью 30−40 кв. м — 25,8% спроса и 20,1% предложения.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в первом квартале 2024 года спрос на первичное жилье в Перми сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным сервиса, средняя стоимость новостроек в городе увеличилась на 5%. Сейчас строящееся жилье в краевом центре в среднем стоит около 6,2 млн руб., однокомнатная квартира — 5 млн руб. За год цены на строящееся жилье в Перми выросли на 15%, а объем предложения сократился на 13%.