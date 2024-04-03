Пермяки стали реже покупать большие квартиры

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в первом квартале 2024 года спрос на первичное жилье в Перми сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным сервиса, средняя стоимость новостроек в городе увеличилась на 5%. Сейчас строящееся жилье в краевом центре в среднем стоит около 6,2 млн руб., однокомнатная квартира — 5 млн руб. За год цены на строящееся жилье в Перми выросли на 15%, а объем предложения сократился на 13%.