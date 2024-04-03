В Узбекистане на строительство и ремонт дорог потратят почти $400 млн

Отмечается, что проект по строительству внутренних дорог планируют реализовать при участии Азиатского банка. В его рамках в Республике Каракалпакстан и 86 районах регионов, в 272 махаллях с населением более 770 тысяч человек, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием. На это будет направлено $240 млн средств.