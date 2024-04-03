В Узбекистане на строительство и ремонт дорог потратят почти $400 млн

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На развитие сети международных и местных дорог и создание удобства для движения транспорта в Узбекистане в этом году будет направлено около $400 млн. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что проект по строительству внутренних дорог планируют реализовать при участии Азиатского банка. В его рамках в Республике Каракалпакстан и 86 районах регионов, в 272 махаллях с населением более 770 тысяч человек, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием. На это будет направлено $240 млн средств.
«Строительство и технический надзор будут полностью осуществляться местными подрядчиками — частными предпринимателями и инженерами. После ввода дорог в эксплуатацию, главный подрядчик будет обеспечивать их гарантированное обслуживание и эксплуатацию в течение 5 лет», — говорится в сообщении.
Еще один проект направлен на реконструкцию участка международной автомагистрали М39 «Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез» с 1255 по 1315 километры. Нуждающийся в ремонте отрезок проходит через центр Дехканабадского района.
«В рамках проекта будет построено 60 км четырехполосной дороги с цементобетонным покрытием. Вокруг центра Дехканабадского района будут построены новая 17-километровая объездная дорога, 14 мостов и дорожных путепроводов. Работы будут профинансированы за счет привлечения почти $154 млн от Исламского банка развития и Фонда международного развития ОПЕК», — говорится в сообщении.
В постановлении от 10 октября 2023 года президент в качестве задачи поручил пересмотреть список автодорог общего пользования. Документом также утвержден перечень автомобильных дорог протяженностью 20 км в Республике Каракалпакстан и каждой области, эксплуатация которых в порядке эксперимента передается частному сектору на аутсорс.
На презентации специалисты представили информацию о работе, проделанной в этом направлении, и планах на текущий год.
В свою очередь глава государства дал указания по качественному строительству дорог, созданию лесопосадок вдоль ремонтируемых улиц для улучшения экологии регионов и удобной дорожно-транспортной инфраструктуры в сельских районах.