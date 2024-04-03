Новую телевышку планируют построить в Екатеринбурге у Шарташа

В документах указано, что на территории хотят установить подзону, где предельная высота строений и зданий, которые могут строится рядом, должна составлять не более 55,5 м. Это связано с тем, что высокие здания могут заглушить радио и телесигнал. Сейчас проект ПЗЗ проходит общественные обсуждения — оставить замечания и предложения можно на сайте городской администрации до 9 апреля.