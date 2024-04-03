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Новую телевышку планируют построить в Екатеринбурге у Шарташа

В Екатеринбурге выбрали место для строительства новой телебашни. Как указано в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, телебашня может появиться в районе ул. Проезжей и ст. Аппаратная недалеко от озера Шарташ.

В документах указано, что на территории хотят установить подзону, где предельная высота строений и зданий, которые могут строится рядом, должна составлять не более 55,5 м. Это связано с тем, что высокие здания могут заглушить радио и телесигнал. Сейчас проект ПЗЗ проходит общественные обсуждения — оставить замечания и предложения можно на сайте городской администрации до 9 апреля.

Директор регионального филиала РТРС Наталия Саженова подтвердила, что в районе Шарташа планируется строительство телебашни. «Указанные изменения в Правила землепользования и застройки в первую очередь направлены на защиту прав граждан, которые будут приобретать жилье в случае его строительства на указанной территории, и на защиту прав предприятия связи на беспрепятственное ведение основной деятельности по обеспечению телерадиовещания», — рассказала изданию 66.ру госпожа Саженова.

Напомним, ранее телебашню планировали строить на Уралмаше.

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