Бизнесмен из Ростовской области вошел в рейтинг миллиардеров Forbes

Бизнесмен из Ростовской области — основатель бренда по производству джинсовой одежды Владимир Мельников — вошел в список долларовых миллиардеров. Об этом сообщает издание Forbes.
Состояние предпринимателя оценили в 1,7 млрд долларов, а оборот компании по итогам 2023 года приблизился к 78 млрд рублей. Сесть точек продажи в указанный период превышала 700 магазинов.
Напомним, Владимир Мельников начал бизнес еще в 1970 годах. В 1995 году он приобрел контрольный пакет акций швейной фабрики в Новошахтинске. Сейчас компания продолжает успешно развиваться.