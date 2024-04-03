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Бизнесмен из Ростовской области вошел в рейтинг миллиардеров Forbes

Основатель бренда одежды из Ростовской области попал в список долларовых миллиардеров.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен из Ростовской области — основатель бренда по производству джинсовой одежды Владимир Мельников — вошел в список долларовых миллиардеров. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние предпринимателя оценили в 1,7 млрд долларов, а оборот компании по итогам 2023 года приблизился к 78 млрд рублей. Сесть точек продажи в указанный период превышала 700 магазинов.

Напомним, Владимир Мельников начал бизнес еще в 1970 годах. В 1995 году он приобрел контрольный пакет акций швейной фабрики в Новошахтинске. Сейчас компания продолжает успешно развиваться.

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