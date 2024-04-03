В Приморье временно приостановлено погашение ипотеки многодетным

В Приморье временно приостановлена выплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Это связано с разработкой единого федерального порядка предоставления поддержки. Однако распространяется приостановка только на семьи, где прибавление случилось в 2024 году.
Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморья, в 2023 году Приморский край стал пилотным регионом для внедрения новой меры поддержки многодетных семей. Она дает право родителям, у которых родился третий или последующий ребенок, получить региональную выплату в размере 550 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.
«Сейчас предоставление выплаты продолжается, получить ее могут семьи, где третий или последующий ребенок родился с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023», — рассказали в ведомстве.
Вместе с тем, Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию поручил продлить и распространить меру поддержки в субъектах Дальневосточного федерального округа, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего значения данного показателя по ДФО. Поэтому выплата поддержки для семей, в которых третьи и последующие дети родились в 2024 году, на данный момент приостановлена до установления единого порядка предоставления меры поддержки.
Напомним, семья может получить выплату для действующего кредита только один раз и в том случае, если она получает федеральную выплату в 450 тысяч. Также обязательным условием является покупка или строительство жилья на территории Приморья.
Чтобы получить две меры поддержки, многодетные семьи должны подать заявку онлайн через портал Госуслуг, выбрав услугу «Выплата до 450 000 на погашение ипотеки для многодетных родителей», а на шаге «Хотите указать иные документы в заявлении» потребуется прикрепить в качестве дополнительного документа заявление на 550 000 рублей, которое можно скачать на сайте АО «ДОМ.РФ». Также подать документы можно лично в офисе банка, выдавшего ипотеку.