В Приморье временно приостановлено погашение ипотеки многодетным

В Приморье временно приостановлена выплата 550 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Это связано с разработкой единого федерального порядка предоставления поддержки. Однако распространяется приостановка только на семьи, где прибавление случилось в 2024 году.



Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморья, в 2023 году Приморский край стал пилотным регионом для внедрения новой меры поддержки многодетных семей. Она дает право родителям, у которых родился третий или последующий ребенок, получить региональную выплату в размере 550 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.



«Сейчас предоставление выплаты продолжается, получить ее могут семьи, где третий или последующий ребенок родился с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023», — рассказали в ведомстве.



Вместе с тем, Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию поручил продлить и распространить меру поддержки в субъектах Дальневосточного федерального округа, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего значения данного показателя по ДФО. Поэтому выплата поддержки для семей, в которых третьи и последующие дети родились в 2024 году, на данный момент приостановлена до установления единого порядка предоставления меры поддержки.

