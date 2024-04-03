Беларусь планирует вырастить более миллиона тонн картофеля

Также в планах — 1,2 миллиона тонн картофеля. В прошлом году Минсельхозпрод сообщал об урожае в 828 тысяч тонн, и тогда отмечался рост на 5%. В этом году под эту культуру в сельхозоорганизациях отведут 16 тысяч гектаров.