Беларусь планирует вырастить более миллиона тонн картофеля

МИНСК, 3 апр — Sputnik. На посевной в Беларуси задействованы 34 тысяч тракторов и 4,9 тысячи посевных и почвообрабатывающих агрегатов, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун.
Замминистра напомнил, что посевная в стране начата на две недели раньше в связи с благоприятными климатическими условиями, поэтому и темпы набраны неплохие. В этом году планируется получить урожай зерновых на уровне более 10 миллионов тонн (включая крестоцветные культуры).
Также в планах — 1,2 миллиона тонн картофеля. В прошлом году Минсельхозпрод сообщал об урожае в 828 тысяч тонн, и тогда отмечался рост на 5%. В этом году под эту культуру в сельхозоорганизациях отведут 16 тысяч гектаров.
Кроме того, урожай плодов и ягод ожидается в 225 тысяч тонн, а овощей — 569 тысяч тонн.
«Для этого практически у нас в республике все есть. Задел по зерновым культурам сделан с осени», — отметил Гракун.
В середине марта вице-премьер Беларуси Леонид Заяц сообщал также, что в этом году есть план получить более миллиона тонн рапса. В прошлом году валовой сбор этой масличной культуры составил 1,048 миллиона тонн.