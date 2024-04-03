Доллар дорожает на торгах в среду

МИНСК, 3 апр — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта подешевела в сравнении с долларом, российским рублем и юанем.
Сегодня на старте сессии предложение и спрос на европейскую валюту отсутствовали. При необходимости регулятор использует данные последней успешной сессии, чтобы определить курс евро.
Американская валюта продолжает дорожать, стремясь к курсовому максимуму в этом году. По состоянию на 10:29 доллар прибавил еще 0,28% и достиг отметки в 3,2663 рубля.
Российская валюта также прибавляет в стоимости на фоне, дорожающих золота и нефти. По состоянию на 10:31 она укрепилась на 0,003%. На бирже за 100 российских просили 3,5176 белорусских рубля.
Продолжила расти на фоне подскочивших котировок на медь и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:28 стала дороже на 0,17%. На торгах за 10 юаней нужно было отдать 4,4835 рубля.