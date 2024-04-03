В Казахстане могут ввести два новых налоговых режима

«Отдельная тема — пересмотр обязательных платежей, которые не только создают дополнительный прессинг на бизнес, но и служат источником инфляции и инструментом администрирования — таких, как маркировка товаров, платежи в фонд медстрахования, ЕНПФ, методика утильсбора и т. д. — всего около 90 видов обязательных платежей, используемых неэффективно и скрытно от общества. Все это служит серьезным препятствием свободной экономике», — указывалось в запросе депутатов.