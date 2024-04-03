В Казахстане могут ввести два новых налоговых режима

Правительство Казахстана пересматривает некоторые налоговые режимы и рассматривает введение двух новых. Эта работа проводится в рамках разработки проекта Налогового кодекса и либерализации налоговой политики, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В проекте Налогового кодекса пересматривается ряд налоговых режимов, в том числе с включением новых, а именно “Платформенная занятость” и специальный налоговый режим (СНР) с использованием мобильного приложения (с упразднением патента). Пользователями режима “Платформенная занятость” будут являться физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Доход в месяц — не более 1 млн тенге, ставка налога — 4%: 1% — индивидуальный подоходный налог, 3% — социальные платежи», — сообщил в ответе на запрос депутатов премьер-министр Олжас Бектенов.
При СНР с использованием мобильного приложения ставка налога составит 4%: 1% — индивидуальный подоходный налог, 3% — социальные платежи.
«По СНР для крестьянско-фермерских хозяйств для эффективного использования земель дополнительно вводится минимальный налог в размере не ниже 500 тенге за га, по СНР на основе упрощенной декларации, порог по доходу остается прежний — 177,5 млн тенге в год», будут пересматриваться условия", — указывается в ответе Олжаса Бектенова.
Поясняется, что эти предложения обсуждают, «окончательные подходы будут отражены в проекте нового Налогового кодекса, который внесут в парламент в текущем году».
Ранее депутаты фракции «Ак жол» в рамках либерализации налоговой политики, помимо введения дифференцированных ставок налогов и понижения розничного налога, предложили «расшить применение патентного режима, который не связан с отчетами и проверками МСБ, а также отказаться от тотального контроля мобильных платежей и ввести критерии на уровне микро-бизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц».
«Отдельная тема — пересмотр обязательных платежей, которые не только создают дополнительный прессинг на бизнес, но и служат источником инфляции и инструментом администрирования — таких, как маркировка товаров, платежи в фонд медстрахования, ЕНПФ, методика утильсбора