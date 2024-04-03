Ждёт ли казахстанцев повышение тарифов на тепло — ответ Минэнерго

«Как только будет сформирован пул заявок компаний отрасли, мы дадим соответствующий ответ. В настоящее время в министерстве энергетики таких заявок нет. Принцип ценообразования как раз основан на том, что сначала мы аккумулируем заявки, проводим анализ на предмет их соответствия нормам, после этого даем соответствующие заключения. Что касается услуг по теплоснабжению, безусловно, там нужно повышение тарифов. В целом износ по предприятиям теплоцентралей, в частности порядка 70%, требует существенных инвестиционных вложений», — сообщил Алмасадам Саткалиев.