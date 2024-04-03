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Лицензирование на экспорт льноволокна продлила на полгода Беларусь

Беларусь продлила лицензирование экспорта льноволокна на полгода.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси приняли решение продлить на полгода лицензирование на экспорт льноволокна. Это следует из постановления белорусского правительства № 234 от 1 апреля 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с «Беллегпромом». Их необходимо будет получить в случае экспорта как в страны — челны ЕАЭС, так и в страны, находящиеся за пределами союза. Также уточняется, что облисполком по согласованию с «Беллегпром» может обращаться в МАРТ с обоснованными предложениями, которые связаны с приостановление либо же прекращением действия лицензии.

Кстати, Беларусь введет ответственность за хранение порноматериалов с изображением детей.

Тем временем белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в апреле 2024 года.