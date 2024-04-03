Лицензирование на экспорт льноволокна продлила на полгода Беларусь

В документе сказано, что лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с «Беллегпромом». Их необходимо будет получить в случае экспорта как в страны — челны ЕАЭС, так и в страны, находящиеся за пределами союза. Также уточняется, что облисполком по согласованию с «Беллегпром» может обращаться в МАРТ с обоснованными предложениями, которые связаны с приостановление либо же прекращением действия лицензии.