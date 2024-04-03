Посредников на рынке электроэнергии устранят в Казахстане

«Время показывает, что эти организации, особенно нерегулируемые, имеют сверхприбыль, зарабатывая в три раза больше, чем сами производители электроэнергии. Нерегулируемые ЭСО зарабатывают до 25−28 тенге за киловатт в час. При этом тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая вырабатывает электроэнергию, составляет всего 8 тенге. ЭСО, ничего не производя, ничего не транспортируя, не имея никаких затрат, зарабатывают огромные средства», — уточнил Жанбыршин.