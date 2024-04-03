«Белавиа» сказала про специальные цены на билеты в Стамбул, Сочи и Дубай

«Белавиа» объявила специальные цены на авиабилеты сразу по нескольким направлениям, которые будут действовать в период с 3 по 7 апреля 2024 года. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«Готовь сани летом, а билеты на майские уже сейчас», — подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание на то, что с 3 по 7 апреля специальные цены по тарифу «Промо» будут действовать на следующие направления. Называются Сочи, Стамбул, Калининград. Также указаны Дубай, Ташкент, Тбилиси. Уточняется, что период путешествий по приобретенным билетам будет по 31 мая.