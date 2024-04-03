«Белавиа» сказала про специальные цены на билеты в Стамбул, Сочи и Дубай

В пресс-службе обратили внимание на то, что с 3 по 7 апреля специальные цены по тарифу «Промо» будут действовать на следующие направления. Называются Сочи, Стамбул, Калининград. Также указаны Дубай, Ташкент, Тбилиси. Уточняется, что период путешествий по приобретенным билетам будет по 31 мая.