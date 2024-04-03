Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

«Запуск котельных возможен. Ведь начало отопительного сезона происходит так же, как если мы будем запускать котельные в случае резкого похолодания сейчас», — пояснил руководитель предприятия.
Также Данилович напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.
По регламенту, процедура подачи тепла в социальные учреждения и жилой фонд может занимать от одного до десяти дней, однако коммунальщики делают все «оперативно и намного быстрее».
«В первую очередь теплоноситель мы подаем в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, в учреждения социально-культурного значения, а уже во вторую очередь — в многоквартирные дома», — отметил собеседник.
По его словам, в Симферополе и Ялте, где уже завершился отопительный сезон, ряд социально-значимых объектов обратились с соответствующими заявлениями, и здесь продолжен отопительный сезон. В частности, тепло подается в роддом № 2 в Симферополе.
«Есть такие учреждения, которые сегодня еще протапливаем», — добавил Данилович.
Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.
В Саках последний день подачи теплоносителя — 3 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.
В Евпатории отключение тепла запланировано на 8 апреля. В Керчи местные жители считают, что отключать тепло пока рано. В Севастополе решение о завершении отопительного сезона будет принято на следующей неделе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в связи с повышением температуры воздуха горожане просят либо снизить интенсивность, либо полностью отключить отопление.