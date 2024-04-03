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Необходимо повышать тарифы на тепло — Саткалиев

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Алена Субботина. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев считает, что тарифы на услуги теплоснабжения нужно повышать.

Источник: AP 2023

«Что касается услуг по теплоснабжению, условно, да, там необходимо повышать. Это зависит от каждого отдельного предприятия. В целом износ теплоцентралей порядка 70%», — ответил Алмасадам Саткалиев на вопрос о необходимости повышения тарифов.

При этом он отметил, что резкого роста однозначно не будет.

«Не стоит ожидать существенных скачков. В рамках установленного министерством экономики коридора инфляции будет это повышение происходить, то есть достижение необходимого уровня будет происходить поэтапно в соответствии с планами правительства», — сказал Саткалиев в кулуарах мажилиса.

По его словам, предыдущее повышение тарифов было мерой экстренного характера, связанной с накопленным износом.

«Повышение тарифов, которое произошло, было направлено, в первую очередь, на осуществление необходимых ремонтов, подготовку к зиме и доведение уровня зарплат до среднеотраслевого. Это повышение было связано именно с накопленным износом и техническим состоянием станций. Те деньги, которые были получены в тарифе, они были целенаправленно распределены по этим двум статьям затрат, в первую очередь с приоритетом восстановления данных энергетических объектов», — пояснил Саткалиев.

По данным, на ремонтные работы в Казахстане в целом по теплоцентралям предусмотрено порядка Т380 млрд, из них 361 за счет тарифов и средств собственников данных станций, а также порядка Т20 млрд за счет резерва правительства.