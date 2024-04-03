Необходимо повышать тарифы на тепло — Саткалиев

«Повышение тарифов, которое произошло, было направлено, в первую очередь, на осуществление необходимых ремонтов, подготовку к зиме и доведение уровня зарплат до среднеотраслевого. Это повышение было связано именно с накопленным износом и техническим состоянием станций. Те деньги, которые были получены в тарифе, они были целенаправленно распределены по этим двум статьям затрат, в первую очередь с приоритетом восстановления данных энергетических объектов», — пояснил Саткалиев.