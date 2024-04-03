В Казахстане стало меньше рынков

«Самое большое количество базаров зарегистрировано в Туркестанской области — 114 единиц, а также в Алматинской и Актюбинской областях — по 57 рынков.



Больше всего торговых мест в региональном разрезе находится в городе Алматы — 23 400 мест (38 рынков), в то время как в области Ұлытау всего 528 мест (8 рынков)», — говорится в сообщении.

