Правительство повысит зарплаты части россиян

Зарплаты повысят учителям и советникам директоров школ.
«Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента [РФ Владимира Путина] добавляем по 5 000 рублей к зарплате», — сообщил Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет агентство URA.RU в соцсети «Вконтакте».
Также правительство намерено вдвое увеличить зарплаты педагогам, живущим в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек. Уточняется, что в таких городах и поселках работают более 565 тысяч учителей. Кроме того, надбавка в 5000 рублей будет выплачиваться советникам директоров в школах и колледжах.