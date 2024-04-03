Правительство повысит зарплаты части россиян

Также правительство намерено вдвое увеличить зарплаты педагогам, живущим в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек. Уточняется, что в таких городах и поселках работают более 565 тысяч учителей. Кроме того, надбавка в 5000 рублей будет выплачиваться советникам директоров в школах и колледжах.