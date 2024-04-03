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Сотрудникам омского предприятия отдали зарплату через пять лет

Выплат добилась прокуратура.

Омское предприятие «АВА Компани» было объявлено банкротом еще в 2018 году. Компания занималась деревопереработкой и была довольно успешной. Однако с 2016 года у нее начались финансовые проблемы, а у работников — задержки зарплаты. На момент банкротства предприятия его долг перед 401 сотрудником составлял 20 млн рублей.

К защите интересов работников подключилась областная прокуратура. По мере поступления финансов под надзором прокуратуры конкурсный управляющий понемногу выплачивал работникам долги прежнего руководства.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на данный момент вся зарплата сотрудникам обанкротившегося предприятия выплачена.