Доллар и евро подорожали на торгах в среду

МИНСК, 3 апр — Sputnik. В результате торгов на белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел в сравнении с валютной корзиной.
Сегодня торги европейской валютой все же состоялись. Евро на фоне стабильной работы экономики ЕС уверенно укрепился на 0,29% и достиг отметки в 3,5071 рубля.
Следом продолжила расти в цене и американская валюта, которая тоже не испытывает никаких проблем. Доллар в среду прибавил 0,08% и замер на уровне в 3,2597 рубля.
Рост котировок сырьевых товаров продолжил поддерживать российскую валюту, которая стала дороже на 0,03%. На торгах за 100 российских просили 3,5186 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной продолжает отыгрывать позитив от роста индекса деловой активности и прибавила еще 0,09% к предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4798 рубля.