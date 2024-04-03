Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар и евро подорожали на торгах в среду

В середине недели белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем четырем основным валютам, вероятно, падение будет продолжаться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. В результате торгов на белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел в сравнении с валютной корзиной.

Сегодня торги европейской валютой все же состоялись. Евро на фоне стабильной работы экономики ЕС уверенно укрепился на 0,29% и достиг отметки в 3,5071 рубля.

Следом продолжила расти в цене и американская валюта, которая тоже не испытывает никаких проблем. Доллар в среду прибавил 0,08% и замер на уровне в 3,2597 рубля.

Рост котировок сырьевых товаров продолжил поддерживать российскую валюту, которая стала дороже на 0,03%. На торгах за 100 российских просили 3,5186 белорусского рубля.

Валюта Поднебесной продолжает отыгрывать позитив от роста индекса деловой активности и прибавила еще 0,09% к предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4798 рубля.