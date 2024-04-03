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Посевные работы начались в Беларуси в 2024 году на две недели раньше

Стало известно, почему сев в Беларуси весной 2024 года начался на две недели раньше.

Источник: Комсомольская правда

Посевные работы начались в Беларуси весной 2024 года на две недели раньше обычных сроков. Причина этого, как рассказал замминистра сельского хозяйства республики Владимир Гракун, в текущих климатических условиях.

Сельхозорганизации Беларуси не только уже начали сев, но и, по словам замминистра, «вышли на неплохие темпы», что особенно значимо и важно в Год качества, который объявлен в республике.

Привел Владимир Гракун и некоторые плановые задания.

— Мы должны получить запланированные объемы продукции — это более 10 миллионов тонн зерна, включая крестоцветные культуры, 1,2 миллиона тонн картофеля, 55 тысяч тонн льноволокна, — отметил заместитель министра.

Владимир Гракун сообщил также о том, что перезимовка прошла хорошо, а первая подкормка озимых колосовых культур уже осуществлена на 97% площадей.