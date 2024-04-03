Очередь на жилье достигнет 1 млн через несколько лет в Казахстане — мажилисмен

«Население нашей страны уже достигло 20 млн человек, а количество очередников только за последние три года выросло с 480 тыс. до 640 тыс. человек. С учетом того, что ежегодно по кредитному жилью выдается 15 тыс. квартир и порядка 9−10 тыс. квартир арендного жилья, что в сумме составляет около 25 тыс. квартир. (…) Такими темпами через несколько лет количество очередников достигнет 1 млн человек», — сказал Стамбеков, выступая с депутатским запросом на заседании нижней палаты парламента в среду..