Очередь на жилье достигнет 1 млн через несколько лет в Казахстане — мажилисмен

«Население нашей страны уже достигло 20 млн человек, а количество очередников только за последние три года выросло с 480 тыс. до 640 тыс. человек. С учетом того, что ежегодно по кредитному жилью выдается 15 тыс. квартир и порядка 9−10 тыс. квартир арендного жилья, что в сумме составляет около 25 тыс. квартир. (…) Такими темпами через несколько лет количество очередников достигнет 1 млн человек», — сказал Стамбеков, выступая с депутатским запросом на заседании нижней палаты парламента в среду..
По его словам, из-за условий кредитования и ограниченных доходов большинства, только доля населения может получить квартиры по нынесуществующим программам и другим ипотечным кредитам.
В конце 2022 года обеспеченность жильем на одного казахстанца составила 23,4 кв.м, что ниже стандартов ООН — 30 кв.м на человека. Для одномоментного обеспечения жильем всех очередников по стандартам ООН необходимо построить, по данным депутата, 19,2 млн кв.м на Т9,5 трлн.
Создание нацинститута развития «Отбасы банк», который призван учитывать и распределять жилье, принимать вклады в жилищные строительные сбережения, давать жилищные займы, не решает задачу, считает Стамбеков, хотя бы 50% обеспечения жильем очередников и предлагает обратить внимание на аналогичную программу в Сингапуре, где каждый житель обязан ежемесячно отчислять 20% заработка в Центральный фонд сбережений (ЦФС). Столько же каждый месяц переводит на его счет наниматель..
Депутат предлагает оценить перспективы реализации опыта Сингапура для обеспечения доступности жилья ибурного роста строительной отрасли Казахстана на основе создаваемого нацинститута развития «Отбасы банк», в котором предлагает рассмотреть возможность консолидации всех инструментов поддержки — от стратегического планирования и проектирования до полного сопровождения проектов на всех этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию введенного жилья.