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Почему жителям Астаны выставляли гигантские счета за тепло, объяснили антимонопольщики

Комитет по защите естественных монополий выявил ряд нарушений при расчете оплаты за комуслуги.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Председатель комитета по защите естественных монополий Асан Дарбаев прокомментировал завышенные счета за отопление в прошедшие месяцы для жителей Астаны.

В Казахстане пересмотрят обоснованность роста тарифов за комуслуги.

Напомним, в феврале астанчане жаловались на завышенные счета за коммунальные услуги по теплоснабжению.

«Мы провели проверки. По отдельным адресам мы выявили? что они применяли не те нормативы», — сказал Дарбаев в кулуарах мажилиса.

Минэнерго Казахстана предлагает ужесточить контроль в теплоэнергетике.

По его словам, если жилой дом не провел поверку (сверка точности работы измерительных приборов с эталоном — Sputnik) своего общедомового прибора учета, который фиксирует потребление гигакалорий, начисление идет не по объему потребления, а по нормативам, исходя из температуры наружного воздуха.

«Поверку должны проводить раз в 4−5 лет, таковы нормативные требования. Здесь мы выявили факт по ряду ЖК, что теплотранзит применял устаревшие нормативы. Мы скорректировали их», — подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что потребителям уже возместили более 200 тысяч тенге, проверки продолжатся.

В Казахстане планируют ввести социальные нормы потребления комуслуг.

Дарбаев также рассказал, как поставщики считают оплату за комуслуги.

«Фактическое начисление идет от температуры наружного воздуха. Он “пирамидой” идет: с октября до января идет по нарастающей, потому что потребление гигакалорий увеличивается», — отметил он.

А уже с января по март идет понижение объемов потребления, добавил он.

«И начисление идет чисто за потребленный объем тепловой энергии», — добавил Дарбаев.

Комитет всегда открыт, если есть какие-то жалобы на увеличение оплаты по квитанции, граждане могут обратиться в ведомство, напомнил он.