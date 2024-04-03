Почему жителям Астаны выставляли гигантские счета за тепло, объяснили антимонопольщики

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Председатель комитета по защите естественных монополий Асан Дарбаев прокомментировал завышенные счета за отопление в прошедшие месяцы для жителей Астаны.
В Казахстане пересмотрят обоснованность роста тарифов за комуслуги.
Напомним, в феврале астанчане жаловались на завышенные счета за коммунальные услуги по теплоснабжению.
«Мы провели проверки. По отдельным адресам мы выявили? что они применяли не те нормативы», — сказал Дарбаев в кулуарах мажилиса.
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По его словам, если жилой дом не провел поверку (сверка точности работы измерительных приборов с эталоном — Sputnik) своего общедомового прибора учета, который фиксирует потребление гигакалорий, начисление идет не по объему потребления, а по нормативам, исходя из температуры наружного воздуха.
«Поверку должны проводить раз в 4−5 лет, таковы нормативные требования. Здесь мы выявили факт по ряду ЖК, что теплотранзит применял устаревшие нормативы. Мы скорректировали их», — подчеркнул глава комитета.
Он добавил, что потребителям уже возместили более 200 тысяч тенге, проверки продолжатся.
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Дарбаев также рассказал, как поставщики считают оплату за комуслуги.
«Фактическое начисление идет от температуры наружного воздуха. Он “пирамидой” идет: с октября до января идет по нарастающей, потому что потребление гигакалорий увеличивается», — отметил он.
А уже с января по март идет понижение объемов потребления, добавил он.
«И начисление идет чисто за потребленный объем тепловой энергии», — добавил Дарбаев.
Комитет всегда открыт, если есть какие-то жалобы на увеличение оплаты по квитанции, граждане могут обратиться в ведомство, напомнил он.