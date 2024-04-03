Почему жителям Астаны выставляли гигантские счета за тепло, объяснили антимонопольщики

По его словам, если жилой дом не провел поверку (сверка точности работы измерительных приборов с эталоном — Sputnik) своего общедомового прибора учета, который фиксирует потребление гигакалорий, начисление идет не по объему потребления, а по нормативам, исходя из температуры наружного воздуха.