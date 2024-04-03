В столице появятся многоуровневые базары и многоэтажные промзоны

На сессии кенгаша народных депутатов столицы президент заострил внимание на необходимости развивать промышленность и торговлю за счет вертикального роста существующей инфраструктуры в условиях крайне ограниченных площадей в Ташкенте.
В частности, крупные рынки столицы можно расширить за счет создания дополнительных уровней послойным способом, а на малой промышленный зоне Юнусабадского района — за счет надстройки третьего и четвертого этажей к существующим зданиям.
Президент поручил Кабмину провести инвентаризацию неэффективно используемых гособъектов и разработать программу размещения на их месте проектов, которые смогут обеспечить высокодоходные рабочие места в сфере промышленности и услуг.
Напомним, что власти Узбекистана планируют уделить внимание рынкам республики — придать им больше национального колорита, превратить их в один из центров притяжения иностранных гостей и сделать «визитной карточкой» Узбекистана.