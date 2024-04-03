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В столице появятся многоуровневые базары и многоэтажные промзоны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Развивать существующую инфраструктуру столицы будут «вертикальным способом» — надстраивая ташкентские рынки и наращивая этажи на промышленных объектах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На сессии кенгаша народных депутатов столицы президент заострил внимание на необходимости развивать промышленность и торговлю за счет вертикального роста существующей инфраструктуры в условиях крайне ограниченных площадей в Ташкенте.

В частности, крупные рынки столицы можно расширить за счет создания дополнительных уровней послойным способом, а на малой промышленный зоне Юнусабадского района — за счет надстройки третьего и четвертого этажей к существующим зданиям.

Президент поручил Кабмину провести инвентаризацию неэффективно используемых гособъектов и разработать программу размещения на их месте проектов, которые смогут обеспечить высокодоходные рабочие места в сфере промышленности и услуг.

Напомним, что власти Узбекистана планируют уделить внимание рынкам республики — придать им больше национального колорита, превратить их в один из центров притяжения иностранных гостей и сделать «визитной карточкой» Узбекистана.