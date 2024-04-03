Курс доллара немного снизился на торгах 3 апреля

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 61,66 тенге (+0,03).
Нацбанк установил курс евро в 480,83 тенге, рубля — 4,84 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,9−448,7 тенге, евро — по 481,5−485,5 тенге, российские рубли — по 4,75−4,87 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,07%, до 88,86 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,12%, до 85,05 доллара за баррель.