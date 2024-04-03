Депутаты возмущены завышенными тарифами на услуги связи

Кроме того, в некоторых селах до сих пор нет интернета. Так, на 1 января 2023 года из 6290 сел около 1500 вообще не имеют мобильный интернет. А в 902 селах есть только один мобильный оператор. Следовательно, у клиента совсем нет выбора.