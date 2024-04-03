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В Челябинске состоятся общественные обсуждения нового высотного ЖК рядом с набережной

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Челябинске в районе набережной Миасса на углу улиц Российской и Лобкова планируют возвести жилой комплекс высотой до 23 этажей с парковкой.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Центральном и Калининском районах города в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Также проектом определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории», — сказано на сайте мэрии.

Строительство инициировала компания ООО «Вавилон строй».

Сейчас на земельном участке площадью 4331 квадратный метр находятся платная парковка, автосервис и частные дома.

Рядом с запланированной высоткой могут возвести автостоянку на 68 машин.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Дмитрий Бухарин, построит ЖК.

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