В Челябинске состоятся общественные обсуждения нового высотного ЖК рядом с набережной

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Центральном и Калининском районах города в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Также проектом определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории», — сказано на сайте мэрии.