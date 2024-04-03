В Челябинске состоятся общественные обсуждения нового высотного ЖК рядом с набережной

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Центральном и Калининском районах города в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Также проектом определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории», — сказано на сайте мэрии.
Строительство инициировала компания ООО «Вавилон строй».
Сейчас на земельном участке площадью 4331 квадратный метр находятся платная парковка, автосервис и частные дома.
Рядом с запланированной высоткой могут возвести автостоянку на 68 машин.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Дмитрий Бухарин, построит ЖК.