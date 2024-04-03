В прошлом году узбекистанцы получили порядка 16,9 триллиона сумов ипотечных кредитов

Доля коммерческих банков на рынке недвижимости выросла в 3,9 раза и составила 33,9%.
Для справки: объем ипотечных кредитов по состоянию на 2022 год оценивался в 14,4 триллиона сумов, а доля коммерческих банков в финансировании составляла 26,3%..
Как подчеркнули в ИМРИ, такого результата удалось добиться благодаря расширению транспортной инфраструктуры, льготам для малообеспеченных семей и граждан, впервые покупающих жилье в рамках государственных программ.
В частности, во всех регионах республики, кроме Ташкента, как минимум, 40% населения, взявшего ипотеку, воспользовались субсидиями для покрытия части первоначального взноса.
Напомним, что ранее мы сообщали об утверждении новых льгот и расширении доступа к ипотеке.