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В центре Самары у граждан изымут квартиры возле отеля «Лотте»

Жителей центра Самары расселят в другие квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В центре Самары расселят дом возле отеля «Лотте», на улице Самарской, 102. Документ об этом опубликован на сайте администрации города. Данный дом признан аварийным, и его жильцов переселят.

Согласно официальным документам, в доме находятся четыре квартиры. Их изымут у владельцев, а взамен предоставят другое жилье.

Также власти изымут участок, на котором располагается дом. Его площадь составляет 391 квадратный метр.

Также в Промышленном районе Самары расселят дом по адресу улица Калинина, 22 (А). Здесь власти изымут 11 квартир и две комнаты.

дом