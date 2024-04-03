В центре Самары у граждан изымут квартиры возле отеля «Лотте»

В центре Самары расселят дом возле отеля «Лотте», на улице Самарской, 102. Документ об этом опубликован на сайте администрации города. Данный дом признан аварийным, и его жильцов переселят.
Согласно официальным документам, в доме находятся четыре квартиры. Их изымут у владельцев, а взамен предоставят другое жилье.
Также власти изымут участок, на котором располагается дом. Его площадь составляет 391 квадратный метр.
Также в Промышленном районе Самары расселят дом по адресу улица Калинина, 22 (А). Здесь власти изымут 11 квартир и две комнаты.