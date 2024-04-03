Глава свердловского Минприроды ответил взбунтовавшимся пожарным десантникам

В правительстве Свердловской области ответили на жалобы пожарных десантников о долгах по зарплате. Глава регионального Минприроды Денис Мамонтов признал, что власти будут работать над увеличением зарплат для сотрудников уральской авиабазы. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
— Средняя заработная плата по авиабазе составляет свыше 40 тысяч рублей для тех лиц, которые участвуют в тушении лесных пожаров. В пики горимости — превышает 100 тысяч рублей для тех, кто много времени провел в поле, — рассказал Денис Мамонтов, добавив, что минимальная заработная плата выплачена всем.
Он также отметил, что размер выплат для сотрудников авиабазы действительно мал для столь тяжелой работы. В связи с этим в региональном правительстве прорабатывается вопрос о его увеличении.
На плохие условия труда жалуются пожарные десантники в трех населенных пунктах Свердловской области.