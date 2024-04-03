Глава свердловского Минприроды ответил взбунтовавшимся пожарным десантникам

— Средняя заработная плата по авиабазе составляет свыше 40 тысяч рублей для тех лиц, которые участвуют в тушении лесных пожаров. В пики горимости — превышает 100 тысяч рублей для тех, кто много времени провел в поле, — рассказал Денис Мамонтов, добавив, что минимальная заработная плата выплачена всем.