В Омске начнут строить дорогу к особой экономической зоне «Авангард»

Согласно документам закупки, работы первого этапа строительства участка протяженностью чуть меньше 1,2 километра нужно провести в срок с 1 мая 2024 года по 31 июля 2025 года. Максимальная цена контракта составляет порядка 362,8 миллиона рублей.
Заявки принимаются до 22 апреля 2024 года; определить подрядчика предполагается 25 апреля.
Добавим, что территория особой экономической зоны «Авангард» находится в северо-западном промышленном узле Омска. Основная специализация ОЭЗ связана с химической, нефтехимической промышленностью и смежными видами производственной деятельности.