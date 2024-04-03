В Омске начнут строить дорогу к особой экономической зоне «Авангард»

Согласно документам закупки, работы первого этапа строительства участка протяженностью чуть меньше 1,2 километра нужно провести в срок с 1 мая 2024 года по 31 июля 2025 года. Максимальная цена контракта составляет порядка 362,8 миллиона рублей.