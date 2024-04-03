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В Омске начнут строить дорогу к особой экономической зоне «Авангард»

Управление дорожного хозяйства Омской области в среду, 3 апреля 2024 года, объявило аукцион на выполнение работ первого этапа строительства подъезда к особой экономической зоне «Авангард» в Омске.

Согласно документам закупки, работы первого этапа строительства участка протяженностью чуть меньше 1,2 километра нужно провести в срок с 1 мая 2024 года по 31 июля 2025 года. Максимальная цена контракта составляет порядка 362,8 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 22 апреля 2024 года; определить подрядчика предполагается 25 апреля.

Добавим, что территория особой экономической зоны «Авангард» находится в северо-западном промышленном узле Омска. Основная специализация ОЭЗ связана с химической, нефтехимической промышленностью и смежными видами производственной деятельности.