В Казахстане стало на одну авиакомпанию больше — Минтранспорта об отделении Fly Arystan

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Авиакомпания Fly Arystan окончательно отделилась от группы компаний Air Astana, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
"Вчера FlyArystan получил отдельный сертификат эксплуатанта. Это один из ключевых этапов разделения компаний. Соответственно, он уже является отдельной самостоятельной компанией, — заявил Ластаев на брифинге в сенате.
Однако компания остается стопроцентной «дочкой» Air Astana, продолжил он.
«Было создано отдельное юридическое лицо, а теперь — получен сертификат эксплуатанта, что дает право FlyArystan называться авиакомпанией», — пояснил вице-министр.
В Казахстане, добавил он, стало на одного авиаперевозчика больше.
Журналисты спросили, когда цены на билеты отечественного лоукостера будут соответствовать названию.
«По ценовой политике, здесь подход один — заблаговременно покупать билеты. По статистике, которой мы владеем, 50 процентов пассажиров покупают билеты за две недели и более. Соответственно, там тариф более приемлемый. Если покупать день в день — то же самое», — добавил Ластаев.
По его словам, 30−35 процентов стоимости авиабилета составляет цена на авиатопливо, отметил вице-министр.
В Казахстане существует его дефицит и стоимость постоянно повышается, поэтому работа еще продолжается, заверил он.