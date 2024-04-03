В Казахстане стало на одну авиакомпанию больше — Минтранспорта об отделении Fly Arystan

«По ценовой политике, здесь подход один — заблаговременно покупать билеты. По статистике, которой мы владеем, 50 процентов пассажиров покупают билеты за две недели и более. Соответственно, там тариф более приемлемый. Если покупать день в день — то же самое», — добавил Ластаев.