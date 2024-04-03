На трассе М-4 «Дон» начал работать новый платный участок

На федеральной трассе М-4 «Дон» с 3 апреля запущен новый платный участок. Об этом сообщает пресс-служба «Автодор платные дороги».
С 00:00 часов 3 апреля открыт платный участок дороги М-4 «Дон» с 741-го по 803-й км между Воронежской и Ростовской областями.
Новый участок позволит улучшить скоростное сообщение между Москвой и южными регионами России.
Запуск нового участка осуществляется в рамках создания скоростного сообщения между Москвой и южными регионами России.
Это позволит повысить безопасность дорожного движения на территории Ростовской области, улучшить экологическую обстановку.
Для легковых автомобилей проезд будет стоить 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.
Водителям грузовика проезд по платному участку трассы обойдется в 600 рублей в любой день недели.