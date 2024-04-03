В Перми начали строить визит-центр в долине реки Егошихи

Напомним, всего в долине реки Егошихи планируется обустроить три участка экопарка — «Устье Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные Казармы». Проект включает комплекс работ по созданию входных групп, мест отдыха, спортивных и детских площадок, озеленению, специальному освещению и видеонаблюдению главных маршрутов. Также предусмотрены экологические тропы с удобными спусками и мостиками. Завершить работы планируется в ноябре 2024 года.