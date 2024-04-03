В Перми начали строить визит-центр в долине реки Егошихи

В Перми в долине реки Егошихи возле Северной дамбы начали возводить визит-центр. Его строительство ведется в рамках проекта «Зеленое кольцо», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
— Визит-центр станет точкой притяжения для горожан. Здесь будут проходить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия общественных инициатив, — отметил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Также на сегодняшний день готов каркас первого участка экотропы «Егошихинская долина». Ранее работы велись в районе воинского квартала Егошихинского культурно-мемориального парка и в районе впадения реки Стикс в Егошиху. Сейчас продолжается обустройство дорожек.
Одновременно ведутся работы на участке между Заводом Шпагина и бывшим зданием музея «PERMM» на бульваре Гагарина, 24. Здесь специалисты устанавливают системы освещения и видеонаблюдения.
Следующий на очереди — обустройство участка экотропы на Средней дамбе. Под мостом на улице Революции и на спуске к Егошихе рабочие выравнивают высоту винтовых свай и начинают монтаж будущего каркаса экотропы.
Напомним, всего в долине реки Егошихи планируется обустроить три участка экопарка — «Устье Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные Казармы». Проект включает комплекс работ по созданию входных групп, мест отдыха, спортивных и детских площадок, озеленению, специальному освещению и видеонаблюдению главных маршрутов. Также предусмотрены экологические тропы с удобными спусками и мостиками. Завершить работы планируется в ноябре 2024 года.