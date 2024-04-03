Третий мост через Каму начнут строить уже этим летом

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по строительству первого этапа третьего, Гайдаровского, моста через Каму. В этот этап входит создание транспортной развязки на площади Гайдара.
Земляные работы, а также обустройство ливневой канализации должны начаться в июне этого года. Завершить строительство развязки, включая тротуары, благоустройства и установку светофоров, будущий подрядчик будет обязан летом будущего года. После чего начнется строительство самого моста с подходами от улиц Борцов Революции и Дзержинского.
Согласно сайту госзакупок, начальная стоимость работ на первом этапе составляет почти 862 миллиона рублей.
Напомним, проект строительства третьего моста через Каму в декабре 2023 года прошел Госэкспертизу. «Гайдаровский» мост будет четырехполосным, с центральной полосой безопасности, велодорожками и тротуарами. Его длина составит 899 метров, а вместе с подходами — 5,89 километра.
Все работы разобьют на шесть этапов. В результате кроме самого моста на правом берегу Камы будет проложена дорога от улицы Борцов Революции до соединения с улицей Якутской, а также реконструирована транспортная развязка в Сосновом бору — на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева и дороги Дружбы. Кроме того, планируется расширение существующего путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Спешилова.