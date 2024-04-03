Третий мост через Каму начнут строить уже этим летом

Все работы разобьют на шесть этапов. В результате кроме самого моста на правом берегу Камы будет проложена дорога от улицы Борцов Революции до соединения с улицей Якутской, а также реконструирована транспортная развязка в Сосновом бору — на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева и дороги Дружбы. Кроме того, планируется расширение существующего путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Спешилова.