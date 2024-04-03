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В Татарстане Минниханов открыл четыре новые газозаправочные станции

Они появились в Елабужском, Мензелинском, Пестречинском и Лаишевском районах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов открыл четыре новые газозаправочные станции. Они появились в Елабужском, Мензелинском, Пестречинском и Лаишевском районах, сообщает пресс-служба раиса республики.

После доклада о готовности всех станций Минниханов разрешил их запуск. Общая производительность двух новых АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) составляет 11,9 миллиона кубометров компримированного газа в год, а остальных двух криоАЗС — 105,7 кубометра сжиженного газа.

Общая сумма инвестиций в новые станции составила 715,4 миллиона рублей.