Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерее более 50 млн рублей

Молодой человек мечтал о собственном бизнесе, однако у него не было стартового капитала для реализации задуманного. «Брат занимается продажей товаров из Китая на маркетплейсе. Он меня всему научил. После этого я поставил перед собой цель: уволиться с работы и перебраться вместе с супругой в Москву», — поделился татарстанец.