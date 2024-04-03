Восточный обход Новосибирска: строительство подорожало на полмиллиарда

Стоимость реализации первого этапа, который планируется завершить к концу 2024 года, превысила 13 миллиардов рублей. В этом году планируется закончить работы на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, трех мостах и основном ходе трассы. Также продолжатся работы на эстакадной части с мостом через реку Иня.