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Восточный обход Новосибирска: строительство подорожало на полмиллиарда

Дополнительные средства потребовались из-за роста цен на строительные материалы.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Стоимость строительства Восточного обхода Новосибирска, который соединит Северный объезд с Чуйским трактом, увеличилась на 537,5 миллионов рублей. 80-километровая дорога строится в четыре этапа. Дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета, потребовались из-за роста цен на строительные материалы.

Стоимость реализации первого этапа, который планируется завершить к концу 2024 года, превысила 13 миллиардов рублей. В этом году планируется закончить работы на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, трех мостах и основном ходе трассы. Также продолжатся работы на эстакадной части с мостом через реку Иня.

Полностью первый этап Восточного обхода планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

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