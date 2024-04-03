Аэропорт Бреста принял первый за 30 лет рейс из Москвы

«Мы через 30 лет возобновляем полеты из Бреста в Москву, из Москвы в Брест. В конце прошлого года мы начали полеты из Гомеля в Москву. Несколько дней назад запустили рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Возобновляем старые утраченные связи. Все будет замечательно», — уверил руководитель «Белавиа».