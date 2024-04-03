Аэропорт Бреста принял первый за 30 лет рейс из Москвы

МИНСК, 3 апр — Sputnik. «Белавиа» 3 апреля открыла прямое сообщение между Брестом и Москвой (Шереметьево), передает корреспондент Sputnik.
Первый рейс из российской столицы в белорусский областной центр выполнил самолет Embraer-175. Лайнеры будут летать дважды в неделю — по средам и субботам. Расписание такое:
вылет из Москвы — в 13:45, прилет в Брест — в 15:40;
вылет из Бреста — в 16:35, прилет в Москву — в 18:20.
Перелет в одну сторону занимает 1 час 45 минут. Цены на билеты стартуют от 195 белорусских рублей (5600 российских или 60 долларов по курсу Нацбанка Беларуси на 3 апреля 2024 — Sputnik).
Историческое событие
Сегодняшний рейс из Москвы стал для брестского аэропорта первым за 30 лет. Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец на торжественной церемонии запуска нового маршрута в аэропорту Шереметьево рассказал, что это поистине историческое событие.
«Мы через 30 лет возобновляем полеты из Бреста в Москву, из Москвы в Брест. В конце прошлого года мы начали полеты из Гомеля в Москву. Несколько дней назад запустили рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Возобновляем старые утраченные связи. Все будет замечательно», — уверил руководитель «Белавиа».
Советник-посланник посольства Беларуси в России Дмитрий Фомченко в свою очередь отметил, что благодаря этому рейсу решается сразу несколько положительных эффектов:
«Запуск рейсов между Брестом и Москвой — это замечательный подарок ко Дню единения народов Беларуси и России, который страны отметили накануне. Появляется новая точка роста для регионального сотрудничества и в целом для продвижения нашей белорусско-российской интеграции. Вырастут туристические потоки, деловые контакты между нашими странами. Это то, что подтверждается каждым рейсом, которые мы каждый раз успешно открываем», — подчеркнул дипломат.
Для брестского аэропорта Москва будет не единственным направлением. С 13 мая начнется летняя туристическая полетная программа, чартеры полетят в турецкую Анталью.