Акционер ММК опередил Романа Абрамовича в рейтинге Forbes

За этот год основной акционер ММК увеличил состояние до 10,6 миллиарда долларов. Чистая прибыль комбината выросла почти на 70 процентов. Также Виктор Рашников владеет шикарной 460-футовой яхтой Ocean Victory. По приблизительным оценкам, ее стоимость составляет не менее 240 миллионов долларов.