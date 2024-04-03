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Акционер ММК опередил Романа Абрамовича в рейтинге Forbes

МАГНИТОГОРСК, 3 апреля, ФедералПресс. В ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира попал 75-летний Виктор Рашников. Он занял 13 место среди российских миллиардеров, включенных в рейтинг Forbes.

«Рашников начал свою карьеру механиком на ММК еще в 1967 году. Он довел свою долю в компании почти до 100%, купив акции на рынке», — сообщают авторы рейтинга.

За этот год основной акционер ММК увеличил состояние до 10,6 миллиарда долларов. Чистая прибыль комбината выросла почти на 70 процентов. Также Виктор Рашников владеет шикарной 460-футовой яхтой Ocean Victory. По приблизительным оценкам, ее стоимость составляет не менее 240 миллионов долларов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дочери Рашникова вошли в топ-10 богатейших наследников российских миллиардеров.

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