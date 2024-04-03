Акционер ММК опередил Романа Абрамовича в рейтинге Forbes

«Рашников начал свою карьеру механиком на ММК еще в 1967 году. Он довел свою долю в компании почти до 100%, купив акции на рынке», — сообщают авторы рейтинга.
За этот год основной акционер ММК увеличил состояние до 10,6 миллиарда долларов. Чистая прибыль комбината выросла почти на 70 процентов. Также Виктор Рашников владеет шикарной 460-футовой яхтой Ocean Victory. По приблизительным оценкам, ее стоимость составляет не менее 240 миллионов долларов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дочери Рашникова вошли в топ-10 богатейших наследников российских миллиардеров.