Волгоград заключил соглашение с фондом «Сколково»

В Волгограде в ближайшее время планируют построить огромный технопарк, к нему уже делают дороги. Здание площадью около 24 тысяч кв. метров разместят в пойме Царицы. Под его крышей хотят объединить инновационный бизнес, чтобы дать толчок новым разработкам.