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Волгоград заключил соглашение с фондом «Сколково»

Документ о сотрудничестве регион подписал на конференции Skolkovo Regions.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область заключила соглашение с фондом Сколково. Документ о сотрудничестве 3 апреля подписали на площадке конференции Skolkovo Regions в Москве замгубернатора Анна Писемская, управляющий директор фонда Юрий Сапрыкин и гендиректор технопарка «Сталинград» Алексей Цуканов. Партнеры будут вместе развивать инновации и современные технологии в регионе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития.

— Сотрудничество направлено на развитие и популяризацию инновационной деятельности в регионе, решение вопросов технологического развития, трансфер технологий, — рассказали в обладмине.

В Волгограде в ближайшее время планируют построить огромный технопарк, к нему уже делают дороги. Здание площадью около 24 тысяч кв. метров разместят в пойме Царицы. Под его крышей хотят объединить инновационный бизнес, чтобы дать толчок новым разработкам.

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