В Ростове-на-Дону планируют снести девять торговых самостроев

В Ростове-на-Дону планируют снести девять нелегальных торговых объектов, два из них — на Карла Маркса и Зорге — уже демонтировали собственниками, еще один — на улице Нансена — разобран уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.