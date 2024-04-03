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В Ростове-на-Дону планируют снести девять торговых самостроев

В Ростове-на-Дону снесли два торговых самостроя, демонтируют еще семь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируют снести девять нелегальных торговых объектов, два из них — на Карла Маркса и Зорге — уже демонтировали собственниками, еще один — на улице Нансена — разобран уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Оставшиеся шесть самовольных точек — ларьки на Сержантова, Евдокимова, Вятской, Дранко и в переулке Ученическом, а также кафе на Привокзальной площади. Сейчас власти разыгрывают конкурс среди подрядчиков на их снос.

— Проводятся мероприятия по пресечению незаконного строительства капитальных торговых объектов. Рекомендуем не возводить объекты без получения разрешительной документации, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

строительство