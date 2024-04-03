Гомельские власти рассказали, кто восстановит жилой дом, где обрушилась часть стены

«Сейчас работники райжилкоммунхоза демонтируют оставшуюся на стене часть блоков ПГС и вывозят строительный мусор. Сегодня оперативно закроем фронтон, но это временная мера. Стену придется утеплить по новой, а для этого потребуется разработка проектно-сметной документации и, соответственно, время», — сказала Шатило.