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Гомельские власти рассказали, кто восстановит жилой дом, где обрушилась часть стены

В ближайшее время газоснабжение в пострадавшем доме в агрогородке Урицкое Гомельского района будет восстановлено, электричество дали еще вчера вечером, рассказала местному порталу «Белка» заместитель председателя Гомельского райисполкома Валерия Шатило.

Источник: Смартпресс

«Сейчас работники райжилкоммунхоза демонтируют оставшуюся на стене часть блоков ПГС и вывозят строительный мусор. Сегодня оперативно закроем фронтон, но это временная мера. Стену придется утеплить по новой, а для этого потребуется разработка проектно-сметной документации и, соответственно, время», — сказала Шатило.

Портал отмечает, что жилой дом десять лет назад построило минское предприятие «Дорстроймонтажтрест». «Гарантийные сроки вышли, но не исключено, что причины и обстоятельства случившегося заинтересуют надзорные органы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Smartpress.by, вечером 2 апреля в Урицком на улице Мира, 12 со стены многоквартирной пятиэтажки сорвало утеплитель из газосиликатных блоков, обнажив фронтон дома.

Инцидент произошел в кирпичном трехподъездном доме 2014 года постройки. В нем 60 квартир, в которых проживает 180 человек. Дом электрифицирован и газифицирован.

Причиной обрушения стал сильный ветер, порывы которого в тот вечер достигали 20−24 м/с.

Видимых нарушений целостности несущих конструкций не наблюдалось, сообщало МЧС. Никто не пострадал, в эвакуации не было необходимости.