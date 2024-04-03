Гомельские власти рассказали, кто восстановит жилой дом, где обрушилась часть стены

«Сейчас работники райжилкоммунхоза демонтируют оставшуюся на стене часть блоков ПГС и вывозят строительный мусор. Сегодня оперативно закроем фронтон, но это временная мера. Стену придется утеплить по новой, а для этого потребуется разработка проектно-сметной документации и, соответственно, время», — сказала Шатило.
Портал отмечает, что жилой дом десять лет назад построило минское предприятие «Дорстроймонтажтрест». «Гарантийные сроки вышли, но не исключено, что причины и обстоятельства случившегося заинтересуют надзорные органы», — говорится в сообщении.
Как сообщал Smartpress.by, вечером 2 апреля в Урицком на улице Мира, 12 со стены многоквартирной пятиэтажки сорвало утеплитель из газосиликатных блоков, обнажив фронтон дома.
Инцидент произошел в кирпичном трехподъездном доме 2014 года постройки. В нем 60 квартир, в которых проживает 180 человек. Дом электрифицирован и газифицирован.
Причиной обрушения стал сильный ветер, порывы которого в тот вечер достигали 20−24 м/с.
Видимых нарушений целостности несущих конструкций не наблюдалось, сообщало МЧС. Никто не пострадал, в эвакуации не было необходимости.