Перевозчик: многие калининградские водители ушли работать в Европу

По его оценке, по сравнению с концом 2022 года парк автомобильных грузоперевозчиков в регионе сократился с девяти тысяч грузовиков до порядка семи тысяч. Из них около двух-трех тысяч сейчас работают на территории «большой» России. «То есть это те наши коллеги, кто сюда не возвращается или возвращается крайне редко», — пояснил Гоз.